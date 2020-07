RC Lens Mercato : Arnaud Pouille évoque les pistes du RCL

Classé 2e de Ligue 2, le RC Lens fera son grand retour en Ligue 1 la saison prochaine. Alors que plusieurs rumeurs circulent au sujet du mercato estival du Racing Club, son directeur général, Arnaud Pouille, sort de réserve.

Quel budget mercato pour le RC Lens ?

Le RC Lens envisage un renforcement de son effectif ce mercato estival. Avec l’objectif de se maintenir la saison prochaine, le RCL n’a d’autres choix que de présenter un effectif de qualité. Cet objectif suscite des questions légitimes sur le montant du budget mercato des Lensois. Selon de récentes informations de la Voix du Nord, ce budget s’élèverait à 13 millions d’euros, hors ventes. Interrogé sur le sujet par 20 Minutes, Arnaud Pouille s’est montré évasif. Selon le directeur général artésien, le RC Lens « a une enveloppe budgétaire précise, mais… ne souhaite pas communiquer dessus. Mais il y a bien une enveloppe déposée à la DNCG avec des hypothèses qui sont prises en termes de masse salariale et d’indemnités de transferts achats et ventes ». Le club reste ainsi discret sur son budget mercato.

RCL : Des pistes abusivement associées aux Sang et Or

Le RC Lens est forcément un club qui attire les agents désireux de placer leurs joueurs. S’il reconnaît que c’est ainsi que fonctionnent les choses, Arnaud Pouille conseille en revanche de savoir distinguer les vraies pistes des fausses. Le responsable lensois fait remarquer que les coups de fil d’agents de joueurs sont nombreux, mais que « ce n’est pas parce qu’à un moment donné, on a juste eu la politesse de répondre à un coup de fil qu’il y a un intérêt fort, qu’il est sur une liste et qu’on va déposer une offre… »

Les Lensois disent non à Mickaël Cuisance, pas à Gaël Kakuta

Certaines rumeurs font de Mickaël Cuisance une cible du RC Lens pour un prêt. Une piste démentie par Arnaud Pouille, qui « précise que ce n’est pas le cas sur Mickaël Cuisance qui est en train de briller au Bayern » et invite à « vraiment rester raisonnable ». En revanche, le directeur général des Sang et Or n’a pas été aussi formel au sujet du joueur d'Amiens SC, Gaël Kakuta, autre piste associée au promu de Ligue 1. L'intérêt du RCL pour l'international congolais étant connu, il ne pouvait nier cette piste. Les négociations entre Amiens et le Racing Club de Lens se tiennent toujours, même s’ils bloquent sur l’indemnité de transfert. Amiens demande 5 millions d’euros là où Lens n’en proposerait qu’environ 3.