Stade Rennais SRFC Mercato : Jordan Tell offert à Clermont Foot

Le Stade Rennais FC va très bientôt se débarrasser d’un autre indésirable en la personne de Jordan Tell. L’attaquant de 23 ans du SRFC va s’engager gratuitement avec Clermont Foot 63, en Ligue 2.

Stade Rennais FC : Jordan Tell fatigué d’être prêté

Incapable de s’imposer dans l’effectif du Stade Rennais FC, Jordan Tell a été balancé de prêt en prêt depuis son arrivée (à Valenciennes FC en 2018, à Orléans en 2018-2019 et au SM Caen en 2019-2020). Conscient de l'impact négatif de cette instabilité sur sa carrière, le joueur rennais avait déclaré qu’il voulait rester en Bretagne ou partir dans le cadre d'un transfert définitif. Il était fatigué des prêts. Un ras-le-bol de Jordan Tell reçu 5/5 par les dirigeants du Stade Rennais FC, club auquel il est lié pour encore 2 saisons, soit jusqu'en juin 2022. Les responsables bretons ont donc décidé d'arrêter les prêts et de se séparer définitivement du Guadeloupéen. L’entraîneur Julien Stéphan ne comptait pas sur lui pour la saison prochaine.

SRFC : Le Rennais offert Clermont Foot 63

Selon les informations de L’Equipe, le joueur de 23 ans va s’engager avec Clermont Foot 63 (Ligue 2). Une opération pour laquelle le club auvergnat ne versera aucune indemnité de transfert à l’écurie bretonne. En revanche, le SRFC recevra un pourcentage très intéressant en cas de revente de Jordan Tell à un autre club dans le futur.