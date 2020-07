Stade Rennais : Déjà la fin pour Sylvain Armand au SRFC ?

Coordinateur sportif du Stade Rennais depuis janvier 2018, Sylvain Armand n’occuperait plus ses fonctions à Rennes. L’ancien défenseur serait tombé d’accord avec le président Nicolas Holveck pour son départ.

Fin de l’histoire entre Sylvain Armand et le Stade Rennais ?

Avec l’arrivée du nouvel exécutif incarné par Nicolas Holveck, le Stade Rennais fait sa mue. Selon L’Equipe, Sylvain Armand ne serait plus le coordinateur sportif de Rennes « depuis deux semaines ». Le site du quotidien sportif annonce que l’ancien défenseur du PSG se serait entendu avec le président rennais sur les conditions de leur séparation. Au SRFC, Sylvain Armand était encore l’un des visages de l’ancienne administration. Il était d’ailleurs un proche collaborateur de l’ancien président Olivier Létang limogé en février. Il avait rejoint l’équipe dirigeante du Stade Rennais en janvier 2018, quelques mois après l’annonce de sa retraite sportive.

Armand condamné à un départ à Rennes ?

Proche collaborateur d’Olivier Létang, Sylvain Armand a vu son influence diminuer avec l’arrivée de Nicolas Holveck. De même, ses relations avec l’entraîneur Julien Stéphan n’ont pas toujours été au beau fixe. Notamment en début de saison lorsque le SRFC enchaînait les mauvais résultats et que le coach semblait proche de la sortie. Il faut dire que la nomination de Florian Maurice au poste de directeur sportif n’a que davantage fragilisé Armand. Il revient désormais à l’ancien dirigeant lyonnais de s’occuper du recrutement de Rennes.

D’autres cadres déjà partis du SRFC

Le Stade Rennais a connu pas mal de changements la saison dernière. Si le limogeage d’Olivier Létang a cristallisé les regards, le Stade Rennais avait déjà perdu d’autres cadres de son staff. Cyrille L’Helgoualch, directeur du développement, et Eric Assadourian, directeur du centre de formation, avaient déjà posé leurs démissions en cours de saison. Les deux démissionnaires n’entretenaient plus de bons rapports avec Olivier Létang. Avec le départ d’Armand, une nouvelle page va s’écrire au SRFC.