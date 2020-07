Mercato ASSE : Un autre départ surprise à l’AS Saint-Etienne

Une autre surprise pourrait être enregistrée dans le Mercato ASSE de cet été. Après le départ de Franck Honorat et Vagner Dias, un autre joueur pourrait quitter le club dans les prochains jours, n’entrant pas dans les plans de Claude Puel.

Mercato ASSE : Quelle destination pour Miguel Trauco

Miguel Trauco, le défenseur péruvien de l’ASSE (27 ans), auteur de 24 matchs et 1 but, pourrait quitter le club ce mercato estival. Claude Puel ne l’inclut pas dans le nouveau projet qu’il est en train de mettre en place à l’AS Saint-Étienne. Le technicien stéphanois voudrait bien le remplacer par une de ses cibles Dimitrios Giannoulis du PAOK Salonique, selon une information de Manu Lonjon. Le journaliste spécialisé dans l’information de l’ AS Saint-Étienne indique que la direction du club souhaite inclure Miguel Trauco dans une transaction en forme d’échange contre Dimitrios Giannoulis.

Mercato ASSE : Trauco vers l’Olympiakos ?

Si toutefois cette proposition venait à ne pas recueillir l’assentiment des dirigeants du PAOK Salonique, l’avenir de Trauco à l’ ASSE serait malgré tout menacé. Le club ne compte plus sur lui et pourrait en dernier recours accepter l’offre de l’Olympiakos dont il disposerait déjà, selon Mohamed Toubache-Ter. Sous contrat avec l’ ASSE jusqu’en juin 2022, Miguel Trauco a perdu de la valeur ces derniers mois. Il n’est estimé qu’à 1,6 million d’euros, selon Transfertmarkt. Le montant de l’offre de l’Olympiakos n’a pas encore filtré, mais le transfert du joueur vers ce club, en cas d’échec du plan incluant Dimitrios Giannoulis, ne devrait pas tarder.

Mercato ASSE : Claude Puel et sa vision du futur

Claude Puel accorde une priorité aux jeunes joueurs talentueux. Il veut mettre en place une équipe de jeunes capables d’évoluer ensemble sous les couleurs stéphanoises de nombreuses années. Ce plan pourrait cependant se heurter aux réalités du marché en cas de révélations successives de joueurs de qualité. Si des pépites arrivent à réaliser de très belles saisons au club du Forez, les grands clubs devraient se mettre à leurs trousses avec des offres difficiles à refuser pour la direction du club, ce qui peut fortement contrarier les plans de Claude Puel.