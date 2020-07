RC Lens Mercato : Jérémy Gélin, nouvelle décision du SRFC ?

Sur le départ du Stade Rennais FC, Jérémy Gélin est annoncé dans le viseur du RC Lens. Mais le SRFC aurait pris une nouvelle décision pour son défenseur polyvalent.

Intérêt réciproque entre le RC Lens et Jérémy Gélin ?

Pour son grand retour en Ligue 1 la saison prochaine, le RC Lens veut renforcer plusieurs secteurs de son effectif, dont la défense. Loïc Baldé qui a déjà été signé en provenance du Havre AC, les recruteurs lensois veulent désormais attirer Jérémy Gélin. La raison, les Sang et Or ont besoin d’un défenseur qui a une bonne expérience de la Ligue 1. Selon de récentes informations de L’Equipe, le club artésien a fait une proposition contractuel au joueur rennais, lui-même intéressé par le projet des Lensois. Un projet qui pourrait lui permettre de relancer sa carrière qui peine à décoller au Stade Rennais FC où son temps de jeu n’a pas été conséquent cette saison (18 matchs, toutes compétitions confondues, dont 14 en Ligue 1 pour 10 titularisations).

Le défenseur bloqué par le Stade Rennais FC ?

Mais l’intérêt réciproque entre le RC Lens et Jérémy Gélin pourrait ne rien donner. Si le joueur de 23 ans a régulièrement été annoncé sur le départ lors de ce mercato, le Stade Rennais FC ne semble plus chaud pour le céder. Selon les informations de Manu Lonjon, après Jérémy Morel, le SRFC ne souhaite plus libérer de défenseur pour ne pas vider son secteur. Une complication qui pourrait motiver les recruteurs artésiens à se tourner ailleurs pour trouver un second renfort défensif cet été.