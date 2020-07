OL Mercato : Prolongation déjà prévue pour Rayan Cherki !

L’ OL a offert un premier contrat professionnel d’une durée de trois ans à Rayan Cherki en juillet 2019, alors qu’il n’avait que 15 ans. Mais vu les intérêts de clubs étrangers, la pépite a déjà une prolongation dans les tuyaux.

OL : Rayan Cherki visé par le Real Madrid et Manchester United

L’OL a lancé Rayan Cherki en Ligue 1 la saison dernière. Il a disputé son premier match avec l’équipe professionnelle, le 19 octobre 2019 contre Dijon FCO, à 16 ans et 2 mois. Le milieu offensif a finalement disputé 6 matchs de Ligue 1, 3 matchs en coupe de France, 2 rencontres en Coupe de la Ligue et a fait une apparition en Ligue des Champions avec l’équipe de Rudi Garcia. La pépite a surtout brillé avec la réserve en Youth League. En 4 matchs disputés, elle a marqué 5 buts et délivré une passe décisive. Grâce à ses prestations satisfaisantes et à ses statistiques, Rayan Cherki a tapé dans l’oeil de grosses écuries, dont le Real Madrid et Manchester United.

OL va blinder le contrat de Rayan Cherki jusqu'en juin 2023

Face aux intérêts de nombreux clubs pour Rayan Cherki, l'OL a pris des dispositions pour son talentueux et prometteur joueur. Le club rhodanien se prépare à blinder son contrat. RMC Sport croit savoir que la prochaine signature du natif de Lyon est dans les tuyaux. En effet, une année supplémentaire était prévue lors de la signature de son bail initial valide jusqu’en juin 2022. La source précise que Rayan Cherki et l’Olympique Lyonnais s’étaient mis d’accord sur un contrat de 4 ans en juillet 2019. Mais compte tenu du fait que les premiers contrats sont limités à 3 ans, l’OL n’avait pu aller au-delà. Le joueur de bientôt 17 ans (le 17 août) et Jean-Michel Aulas « vont donc se retrouver pour signer un ajustement au contrat, lequel courra donc jusqu’en juin 2023 ».