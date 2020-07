RC Lens Mercato : Du nouveau sur la piste Adrian Grbic

Adrian Grbic est une cible du RC Lens, mais aussi du Stade Brestois. Alors que tout semblait indiquer qu’il allait s’engager avec le club breton, une nouvelle information vient balayer cette certitude. Clermont Foot ne s’est à ce jour accordé avec aucun club sur les conditions d’un transfert de son joueur.

Clermont Foot : Adrian Grbic, où en sont le RC Lens et Brest ?

Pour son retour en Ligue 1, le RC Lens multiplie les pistes offensives. Même si le dossier Gaël Kakuta est toujours pendant, il bloque au niveau de l’indemnité de transfert à payer, les Sang et Or travaillent donc sur d’autres pistes pour se renforcer. Adrian Grbic, ciblé au même titre que le Franco-Congolais, a un prix qui ne permet pas un rapide traitement de son dossier. Clermont Foot exige 10 millions d’euros pour son attaquant de 23 ans, un montant que ne peuvent débourser les Lensois cet été. Le budget mercato des Sang et Or serait de 13 millions d’euros seulement, un montant qui ne peut être misé sur un seul joueur lorsqu’on sait que le club cible un joueur par poste et qu’il n’a pas encore bouclé tous les dossiers. Au Stade Brestois, s’offrir le meilleur buteur de deuxième division semblait la priorité du mercato estival mais les moyens financiers font visiblement défaut.

Adrian Grbic préfère la Ligue 1, le RCL et le Stade Brestois bloqués

Adrian Grbic avait été annoncé très proche de signer au Stade Brestois avant que des courtisans étrangers ne viennent se mêler au dossier. Il n’en est rien, à en croire L’Equipe. Selon le quotidien sportif, sur son site internet, le joueur va reprendre les entraînements avec Clermont Foot puisqu’aucun accord n’a été trouvé avec aucun de ses courtisans pour son transfert. La source confirme cependant la transmission de plusieurs offres par le RC Lens et le Stade Brestois pour le joueur, mais que l’aiguille du choix ne penche pour l’instant vers aucun côté. La raison est qu’aucune offre n’a atteint les 10 millions d’euros minimum exigés par Clermont Foot pour le transfert de Adrian Grbic. Le courtisan anglais, un club de Championship, aurait pu opérer une razzia sur ce dossier, mais le joueur autrichien a une préférence pour la Ligue 1.

Le RC Lens et le Stade Brestois ont donc toujours la pole position et c’est seul le plus offrant qui devrait arracher la signature du natif de Vienne.