Stade de Reims Mercato : Axel Disasi, décision forte de Guion

Annoncé sur le départ du Stade de Reims, Axel Disasi ne manque pas de prétendants. L'entraîneur stadiste aurait pris une décision capitale pour se préparer contre le transfert du défenseur central.

Axel Disasi très convoité sur le marché

Auteur d’une bonne saison avec le Stade de Reims, Axel Disasi est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs pour ce mercato estival. Une situation que le président rémois n’a pas caché. Dans une récente interview accordée à But ! Football Club, Jean-Pierre Caillot avait confié que « trois clubs sont assez avancés sur le dossier ». Le dirigeant champenois a même ajouté qu’ « il est probable que cela bouge assez vite » puisque le défenseur central de 22 ans a un bon de sortie. Et le Stade de Reims s’y prépare.

Entraînement du prodige avec la réserve

L’entraîneur David Guion, convaincu que l’ancien du Paris FC va quitter la Champagne cet été, aurait pris une décision radicale. Selon les informations de L’Equipe ce lundi, Axel Disasi ne s’entraîne plus avec le groupe professionnel, mais avec la réserve. L’idée, c’est que son départ ne fragilise pas l’effectif de David Guion. Un départ du natif de Gonesse qui pourrait se faire en direction d’un club de Ligue 1 ou d’une écurie anglaise. « Sans trahir de secret, dans les trois clubs, il y a effectivement le Stade Rennais et l’AS Monaco. En plus d’une offre anglaise qu’on tient déjà depuis quelques temps. Hier, un autre club français s’est rapproché de nous mais n’a pas encore soumis d’offre. Je pense qu’il disputera une Coupe d’Europe l’an prochain », a révélé Jean-Pierre Caillot. Reste à voir si le dossier sera bouclé avant le 10 juillet, date butoir de la première partie du mercato estival français.