OM Mercato : Portrait-robot du profil recherché à Marseille

Pour briller à l’ OM, il ne suffit pas d’être un bon joueur. D’autres qualités sont exigées pour faire une bonne carrière à l’Olympique de Marseille.

Un mental fort pour réussir à l’ OM

En temps de mercato, les agents de joueurs sont nombreux à proposer les services de leurs clients aux différents clubs, dont l’ OM. Seulement, les seules qualités athlétiques ne suffisent pas à un joueur pour s’imposer à l’Olympique de Marseille. Selon Habib Bamogo, tout recruteur pour l’écurie olympienne doit se « renseigner sur les capacités mentales et psychologiques qui doivent être les premières qualités pour un joueur à Marseille, en plus des qualités footballistiques ». Autrement dit, à l’ OM, le pression est très forte. Et un joueur, quel que soit son talent, peut ne pas avoir de succès avec la formation marseillaise s’il n’est pas mentalement fort. En revanche, ces critères psychologiques ne sont pas les premières qualités requises pour évoluer avec succès dans d’autres formations de Ligue 1 où la pression n’est pas aussi forte qu’à l’Olympique de Marseille. « Si c’est pour Nantes ou Rennes, tu te concentres sur autre chose, car la pression est moindre là-bas », a expliqué Habib Bamogo dans La Provence ce lundi.

Vous souvenez-vous de Habib Bamogo ?

Habib Bamogo n’occupe pas une place de choix dans les annales de l’ OM, il a été attaquant de l’écurie phocéenne de 2004 à 2007. Il s’est reconverti en recruteur pour Everton et s’est spécialisé dans le recrutement des jeunes talents français. A ce titre, il a joué un rôle décisif dans la signature du jeune latéral gauche Niels Nkounkou avec les Toffees...