RC Lens Mercato : La réponse du Racing Club pour Cuisance

Le nom de Michael Cuisance est associé au RC Lens, en quête de renforts cet été. Arnaud Pouille, le directeur général du Racing Club a fait le point sur la piste menant au jeune milieu de terrain.

RC Lens : Mise au point de Pouille sur les nombreux intérêts supposés

Le RC Lens cherche certes à se renforcer et a coché des noms, mais de nombreux joueurs en quête de nouveau club sont aussi proposés au club promu en Ligue 1. En d’autres termes, certaines rumeurs sur l’intérêt du Racing Club ne sont pas forcément vérifiées. C’est la mise au point faite par Arnaud Pouille dans une interview dans 20 Minutes. « Il y a beaucoup de noms qui circulent pour la raison simple qu’on est beaucoup appelé en ce moment par les agents de joueurs », a-t-il indiqué. En effet, pour être courtois, le dirigeant du RC Lens répond toujours aux agents : « on va regarder ». Et c’est cette réponse polie qui alimente souvent la rumeur sur de supposés intérêts des Lensois, selon les explications du directeur général. « Ce n’est pas parce qu’à un moment donné, on a juste eu la politesse de répondre à un coup de fil qu’il y a un intérêt fort ou qu’on va déposer une offre », a clarifié le responsable du RC Lens.

Aucune proposition du Racing Club pour Michael Cuisance

Sur le cas singulier de Michael Cuisance, Arnaud Pouille a démenti une proposition du RC Lens pour le joueur « qui est en train de briller au Bayern Munich ». « Ce n’est pas le cas sur Michael. Il faut vraiment rester raisonnable », a-t-il affirmé. Pour mémoire, Michael Cuisance a été recruté par le club bavarois au Borussia Mönchengladbach en août 2019 contre 12 M€. Le milieu de terrain de 21 ans a pris part à 9 matchs la saison dernière avec le club champion d’Allemagne. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. Selon Transfermarkt, sa valeur est de 8 M€ en ce moment sur le marché des transferts. L’international U20 Tricolore est sous contrat au Bayern jusqu’à fin juin 2024.