ASSE : Match amical, satisfactions des buteurs Krasso et Abi

L’ ASSE a remporté son premier match amical de pré-saison contre GFA Rumilly (4-1). Charles Abi et Jean-Philippe Krasso ont été décisifs contre le club de National 2. Ils sont satisfaits de leurs performances.

ASSE : Trois buts inscrits par les attaquants de pointe

L’ASSE a testé son groupe samedi, après 17 jours de préparation au Centre sportif Robert-Herbin. Et l’équipe de Claude Puel a réussi sa première évaluation. Elle a gagné le match amical contre GFA Rumilly Vallières 74 par 4 buts à 1. Alignés à la pointe de l’attaque, l’un après l’autre, Jean-Philippe Krasso et Charles Abi ont trouvé le chemin des filets. Le premier a joué la première période du match et a inscrit un but (1-0, 13e). Entré en jeu en seconde période, le deuxième a lui été auteur d’un doublé (58e et 87e). Titulaire, le jeune ailier droit Maxence Rivera (18 ans) avait marqué le 2e but des Verts (30e).

Réactions de Jean-Philippe Krasso et Charles Abi

Recruté par l'ASSE cet été, Jean-Philippe Krasso est heureux d’être décisif dès son premier match. « C’est un plaisir de marquer lors de mon premier match », a-t-il confié. Il assure avoir « beaucoup appris sur ses coéquipiers grâce à ce premier match ». Jean-Philippe Krasso évoque des « automatismes avec ses partenaires », mais surtout « la confiance » que ce match et cette victoire procurent. Pour Charles Abi, c’était « agréable de retrouver le terrain et des sensations ». L’attaquant de 20 ans a ensuite apprécié son efficacité. « Marquer deux buts, ça met en confiance », a-t-il confié. Pour finir, Charles Abi a prévenu « qu’il ne faut pas s’emballer » après ce match amical contre un club amateur.