OL Mercato : Melvin Bard, le Bayern devance l’OGC Nice

Melvin Bard, désireux de quitter l’Olympique Lyonnais cet été, est régulièrement associé à l’OGC Nice. Mais le défenseur de 19 ans pourrait prendre une autre destination, celle menant au Bayern Munich.

OL : Le Bayern Munich fonce aussi sur Melvin Bard

L’Olympique Lyonnais pourrait perdre l’une de ses pépites lors de ce mercato estival. Melvin Bard se rapproche d’un départ cet été. Le latéral gauche, en manque de temps de jeu (un seul match disputé) cette saison à Lyon, voudrait changer d'air et aurait fait part de ses envies d’ailleurs à sa direction. Melvin Bard aimerait surtout poursuivre sa carrière au sein d’un nouveau club afin de progresser. Cette volonté du joueur de 19 ans a alors attiré l’attention de plusieurs écuries. En quête d’un nouveau latéral, l’OGC Nice s’est rapidement positionné sur le dossier. Tout comme le Stade de Reims ou encore le FC Lorient, le club azuréen seraient venus aux nouvelles dans le but de s’offrir le Lyonnais. Mais le Lyonnais pourrait finalement prendre une tout autre destination. Selon les informations de L’Équipe, le Bayern Munich voudrait le recruter et aurait pris une sérieuse avance sur le dossier.

Début des négociations entre le Bayern et le Lyonnais ?

Il faut dire que le club allemand est friand de jeunes espoirs français. Le Bayern Munich a récemment chipé Tanguy Kouassi au Paris Saint-Germain et voudrait désormais piocher à Lyon. Le quotidien sportif révèle que les recruteurs bavarois ont entamé les discussions avec le clan Bard en vue d’un éventuel transfert. Mais contrairement à Tanguy Kouassi, le club allemand devra payer une indemnité de transfert à l'Olympique Lyonnais s’il souhaite réellement s’offrir Melvin Bard qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Gones.