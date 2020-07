LOSC Mercato : Osimhen, la mise au point de Naples

Un an après sa signature au LOSC, Victor Osimhen est proche de signer à Naples. Le club italien, par la voix de son directeur sportif, a fait une mise au point sur le dossier.

LOSC : Naples entretient le suspense pour Victor Osimhen

Arrivé l’été dernier en provenance de Charleroi contre un chèque de 12 M€, Victor Osimhen ne devrait pas faire long feu au LOSC. L’attaquant nigérian a réalisé une excellente première saison en Ligue 1 (13 buts et 5 passes en 27 matchs) et s’apprête à rebondir en Serie A cet été. Le club de Naples est en effet très proche de boucler sa signature. L’attaquant lillois s’est d'ailleurs rendu en Campanie afin de boucler les derniers contours de son transfert. Une officialisation de sa signature au Napoli pourrait tomber dès la semaine prochaine. Mais du côté de la direction napolitaine, on reste discret concernant le dossier. Interrogé par Sky Sport Italia, Crisitiano Giuntolin, directeur sportif de Naples, a entretenu le suspense. « Une signature d'Osimhen la semaine prochaine ? On s'intéresse beaucoup au joueur, nous allons voir », a déclaré le dirigeant italien.

LOSC travaille déjà sur sa succession

Sauf énorme retournement de situation, Victor Osimhen devrait donc signer à Naples lors de ce mercato. Son futur transfert est estimé à environ 80 M€. Du côté de LOSC, la direction s’active également pour trouver son successeur. Pour remplacer le buteur nigérian, les Lillois songeraient à faire venir Jonathan David, auteur de 18 buts en championnat cette saison avec La Gantoise.