Mercato PSG : Roma, Barça… Cavani fait monter les enchères

Libre depuis la fin de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani intéresse de nombreux clubs européens, dont l’AS Rome, l’Inter Milan ou encore le FC Barcelone. Mais les exigences salariales du buteur uruguayen pourraient refroidir de nombreux prétendants.

PSG : Cavani réclamerait une grosse prime à la signature

Edinson Cavani n’a jamais caché son intention de prolonger son aventure au Paris Saint-Germain. Mais les dirigeants parisiens ont préféré le laisser partir gratuitement cet été. Puisqu’il lui reste quelques matchs de Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue des Champions à jouer, le Paris Saint-Germain souhaitait prolonger le bail de son avant-centre de deux mois supplémentaires. Une propostion finalement déclinée par Edinson Cavani. Contrairement à Thiago Silva et Éric Maxim Choupo-Moting, l’Uruguayen a refusé cette courte prolongation et a quitté le club parisien le 30 juin dernier au terme de son contrat. Il est désormais libre de tout engagement et plusieurs clubs s’activent déjà pour arracher sa signature. L’AS Rome serait en pole position pour le recruter. Le club romain aurait formulé une offre intéressante au Matador en vue de son transfert. Le FC Barcelone, l’Inter Milan ou encore le Boca Juniors seraient également sur ses traces. L’occasion pour Edinson Cavani de faire monter les enchères.

Des exigences élévées pour ses prétendants

La Cadena Ser révèle en effet que le meilleur buteur du PSG exigerait une importante prime à la signature à tous ses prétendants. Des exigences salariales vues comme « une folie » par tous ses courtisans, indique la source. Cette information glissée par la radio espagnole au détour d’un article concernant James Rodriguez est à prendre avec des pincettes. Néanmoins, une chose est certaine, Edinson Cavani devrait s'engager cet été avec un nouveau club alliant projet sportif, temps de jeu et aspect financier intéressants.