FC Nantes Mercato : Louza, son futur chez les Canaris tranché

Le FC Nantes a pris une décision concernant l’avenir d’Imran Louza. Le jeune milieu de terrain formé chez les Canaris et révélé en Ligue 1 la saison dernière est très courtisé en ce moment.

FC Nantes : Franck Kita ferme la porte de sortie à Imran Louza

Imran Louza a exprimé son talent avec le FC Nantes la saison dernière sous les ordres de Christian Gourcuff. Ce dernier a accordé sa confiance au joueur de 21 ans qui n’avait qu’un seul match de Ligue 1 au compteur. Grâce au technicien de 65 ans, le très prometteur milieu de terrain a disputé 24 matchs de championnat lors de l’exercice tronqué, il a été titulaire 22 fois, a marqué 2 buts et offert 2 passes décisives. Ayant attiré le regard de clubs huppés, Imran Louza ne sera pas transféré cet été. Suite à la volonté de l’entraîneur du FC Nantes de conserver le talentueux joueur dans son effectif, Franck Kita a tranché la question de son avenir. « Nous souhaitons évidemment garder nos meilleurs éléments, notamment Imran Louza », a-t-il déclaré, en insistant : « De plus, nous avons besoin d’Imran Louza ». Le directeur général du FC Nantes affirme ensuite que le natif de la Cité des Ducs « a encore besoin de grandir, de s’épanouir au FCN », avant une éventuelle aventure dans un autre club.

Imran Louza, entre 7 et 8 M€

Imran Louza a séduit plusieurs clubs, dont l’OL en Ligue 1 et l’AC Milan à l’étranger. Détenteur d’un contrat professionnel depuis février 2018, le nouveau Valentin Rongier du FC Nantes est sous contrat jusqu’en juin 2024. D’après l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est comprise entre 7 et 8 M€. Notons que les Canaris ont vendu leur gardien de but Maxime Dupé au Toulouse FC contre un demi-million d'euros, mais ont aussi investi 5 M€ pour lever l'option d'achat de Moses Simon.