Montpellier HSC Mercato : Gardien, le prix d'Unsain est tombé

Le Montpellier HSC s’active pour trouver un gardien de but lors de ce mercato estival. Laurent Nicollin et son staff ont transmis une offre pour Ezequiel Unsain, gardien de Defensa y Justicia (D1 d’Argentine). Une proposition jugée très insuffisante par le président du club argentin.

Montpellier HSC : 3M€ refusés pour Ezequiel Unsain

Le recrutement d’un gardien est une priorité du mercato estival du Montpellier HSC. Après son prêt concluant d’une saison, Geronimo Rulli est retourné à la Real Sociedad, les responsables montpelliérains n’étant pas en mesure de lever son option d’achat (11,5 millions d’euros). Après avoir sondé plusieurs pistes, le club héraultais a décidé de jeter son dévolu sur Ezequiel Unsain, portier de Defensa y Justicia, formation du championnat d’élite argentin. Une offre de 3 millions d’euros a même été transmise aux dirigeants argentins par le Montpellier HSC. Mais le président du club argentin, José Lemme, a refusé cette offre, l'estimant très insuffisante.

Quel prix pour le gardien argentin ?

Dans un entretien accordé au média argentin Agencia Telam, le président de Defensa y Justicia a expliqué que le club « qui voudra Unsain devra mettre beaucoup d’argent, car c’est un gardien de très grande qualité, de 25 ans, comptant 72 matchs avec l’équipe première et qui a un contrat… jusqu’en 2023 ». Autrement dit, l’offre des Pailladins pour Ezequiel Unsain est très loin d’être convaincante. « Ezequiel vaut beaucoup plus que ce qu’ils disent », a insisté José Lemme avant de conclure que même le portier « sait que si l’offre n’est pas bonne », son transfert ne sera pas possible. S’ils tiennent à signer le dernier rempart argentin, les recruteurs du Montpellier HSC devront revoir leur offre à la hausse.