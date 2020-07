Fiorentina : Son domicile cambriolé, Ribéry menace de partir

Franck Ribéry était en déplacement avec la Fiorentina sur la pelouse deParme ce week-end quand son domicile a été pillé par des cambrioleurs. Un incident regrettable qui pourrait motiver l’attaquant français à quitter le club à la fin de la saison.

Le domicile de Franck Ribéry visité par des cambrioleurs

Franck Ribéry fait les beaux jours de la Fiorentina depuis son arrivée l’été dernier. Mais les cambrioleurs de Florence ont eu une façon très peu orthodoxe de remercier l’ancien Bavarois. Alors qu’il s’arrachait sur la pelouse de Parme pour une victoire précieuse de la Fiorentina ce week-end (1-2), son domicile a été visité par des cambrioleurs. « Au retour de cette victoire contre Parme, je suis rentré chez moi. Ce « chez-moi » en Italie, pays dans lequel j’ai décidé de poursuivre ma carrière après tant de belles années à Munich. Voilà ce que j’ai découvert », a posté l’ancien Marseillais ce lundi sur les réseaux sociaux. Et ce qu’il a découvert, c’est une maison passée au peigne fin par des cambrioleurs, comme les images qu’il a publiées le montrent. Si sa « femme a perdu quelques sacs, des bijoux… », il estime que « ce n’est pas l’essentiel ». Ce qui le « choque, c’est l’impression d’être à poil. D’avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas », explique-t-il avant de pester : « Je ne l’accepte pas ! » De quoi regretter Munich où sa femme et ses enfants « étaient en sécurité » pendant les 12 longues saisons qu’il a passées au Bayern. « Comment nous sentir bien ici aujourd’hui après ça ? », s’interroge le joueur de 37 ans.

Franck Ribéry décidé à quitter la Fiorentina ?

Après un tel cambriolage, Franck Ribéry et sa famille ne se sentent plus en sécurité à Florence. En fin de contrat à la fin de la saison, il pourrait quitter la Viola. D’ailleurs, s’il continue à jouer malgré son âge avancé, ce n’est plus pour l’argent, mais pour sa passion du football. « Je ne cours pas après les millions. On ne manque de rien. En revanche, je cours toujours après le ballon, parce que c’est passionnel », explique-il. Mais quelle que soit sa passion pour le football, Franck Ribéry ne se sent pas prêt à rester dans une ville où sa famille n’est pas en sécurité. « Mais passion ou non, ma famille passe avant tout. Et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être », conclut-il.