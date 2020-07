RC Lens : Budget, des indices avant le passage à la DNCG

Le RC Lens va passer devant la DNCG le 10 juillet. À quelques jours du rendez-vous, Arnaud Pouille a annoncé la couleur sur le budget du club promu en Ligue 1.

RC Lens : 46 M€ comme budget prévisionnel pour 2020-2021

Le RC Lens est promu en Ligue 1 et va passer devant la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le vendredi 10 juillet afin de présenter son budget pour l’exercice 2020-2021. Avant son passage devant le gendarme financier du football professionnel, le directeur général du Racing Club a confirmé un budget de « 46 M€ ». Il a rappelé dans 20 Minutes que le budget du club nordiste en Ligue 2 comprenait surtout « des charges », contrairement à celui de Ligue 1 qui « sera surtout des produits ». « Tant mieux », s’est réjoui Arnaud Pouille, avant de faire la précision suivante : « On a aussi fixé ce budget en s’adaptant au contexte actuel ». Selon le responsable du RC Lens, « le point d’équilibre budgétaire est amputé de 30 %, par rapport à la capacité totale d’accueil de notre public ». Il faut rappeler que la Ligue 1 pourrait démarrer avec un nombre limité de supporters. Du coup, les Lensois « ont intégré une hypothèse d’impact liée à l’incapacité de délivrer une saison normale », en prenant en compte les incertitudes sur le début du championnat prévu le 22 août. « On va en discuter le 10 juillet avec la DNCG, pour savoir où il vaut mieux placer le curseur », a lâché Arnaud Pouille, dans le journal gratuit.

Arnaud Pouille annonce un exercice 2019-2020 déficitaire

Le DG des Sang et Or a également donné des indices sur le budget de la saison dernière, dont les comptes sortiront en septembre 2020. Sans surprise, il a indiqué qu’il sera déficitaire. « Il y aura forcément un déficit. Il devait être de quatre à cinq millions d’euros avant la crise du COVID-19. Ça ne va donc pas s’améliorer… », a-t-il annoncé. Cependant, le RC Lens n’aura pas de « problème de trésorerie », car le propriétaire Joseph Oughourlian a déjà « couvert ces pertes ». Par ailleurs, Arnaud Pouille a indiqué que le RCL a eu recours à un prêt garanti par l’État (PGE).