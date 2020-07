PSG Mercato : Un titi parisien prêté à Dijon FCO (officiel)

Un nouveau départ officialisé au PSG. Le jeune milieu de terrain Eric Junior Dina Ebimbe (19 ans) a été prêté avec option d’achat à Dijon pour la saison 2020-2021.

PSG : Eric Junior Dina Ebimbe prêté à Dijon

Comme annoncé il y a quelques jours, le jeune milieu de terrain du PSG va connaitre un nouveau prêt. Initialement prêté au Havre AC, Eric Junior Dina Ebimbe va poursuivre sa progression au sein d’un nouveau club puisqu’il vient d’être transféré à Dijon. Le milieu de terrain de 19 ans est prêté pour une saison au DFCO, avec une option d'achat. Les Dijonnais ont officialisé la nouvelle ce lundi 6 juillet. « Le DFCO a le plaisir d'officialiser le recrutement d'Eric Junior Dina Ebimbe en provenance du Paris Saint-Germain. Le nouveau milieu de terrain dijonnais est prêté un an avec option d'achat par le club de la capitale », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du club.

Dina Ebimbe, première recrue estivale du DFCO

Pour rappel, Éric Junior Dina Ebimbe a réalisé une bonne saison avec Le Havre AC en Ligue 2, où il était prêté la saison dernière. Il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en 25 matchs avant l’arrêt définitif du championnat. Éric Junior Dina Ebimbe est la première recrue estivale du Dijon FCO. Le jeune joueur a d'ailleurs révélé pourquoi il a choisi de s’engager avec le club dijonnais cet été. « J’ai aussi choisi de rejoindre Dijon car, ici, tout le monde travaille ensemble et avec humilité. Pour mieux grandir, engranger de l'expérience et de la maturité, mieux vaut évoluer dans un club familial, qui partage ces valeurs », a-t-il expliqué. Le joueur de 19 ans va donc évoluer en Ligue 1 la saison prochaine sous les couleurs du DFCO.