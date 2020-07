OL Mercarto : Officiel, Rayan Cherki rempile jusqu’en 2023

C’est maintenant officiel, Rayan Cherki a prolongé son contrat avec l’OL, comme annoncé ce lundi matin. Il a rempilé jusqu’au 30 juin 2023.

OL : Rayan Cherki a signé pour une année supplémentaire

L’OL a officialisé la prolongation du contrat de Rayan Cherki. Comme prévu, il a signé un contrat d’une année supplémentaire. Le contrat initial du milieu offensif signé en juillet 2019 était valide jusqu’en juin 2022, il est désormais lié à son club formateur jusqu’à fin juin 2023. « L’Olympique Lyonnais se réjouit de la prolongation de contrat de Rayan Cherki qui fait partie des grands espoirs du club. Le club est persuadé qu’avec l’encadrement professionnel de son staff, Rayan pourra confirmer et devenir un des piliers du club », a communiqué l’OL sur olweb.

Réactions de Rayan Cherki et Jean-Michel Aulas

Après avoir paraphé les documents relatifs à leur nouveau bail, le joueur de 17 ans et Jean-Michel Aulas ont réagi. « Cela me fait énormément plaisir de prolonger l’aventure dans mon club formateur. Je suis très heureux. J’ai toujours eu ce rêve de jouer au Groupama Stadium », a déclaré la révélation de l’OL avant d’afficher ses ambitions. « Je veux devenir un titulaire indiscutable et marquer l’histoire du club », a annoncé Rayan Cherki. Pour le président du club de la capitale des Gaules, « c’est une fierté, car Rayan est le symbole de cette Academy leader en France et en Europe ». Jean-Michel Aulas avoue qu’il a « beaucoup d’affection » pour le jeune joueur qui évolue dans « un contexte familial où il y a beaucoup d’ambition et de dynamisme ». Le dirigeant a également fait savoir que « les négociations » pour prolonger le contrat de Rayan Cherki « ont été difficiles, mais justes et équitables ». En conclusion, le boss de l’OL a indiqué que le natif de Lyon « fait partie de cette génération que le club essaye d’intégrer au football de haut niveau ».