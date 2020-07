SRFC Mercato : Mathis Picouleau s'engage avec Valenciennes

Mathis Picouleau, un jeune joueur évoluant au poste de milieu de terrain, vient de quitter le Stade Rennais SRFC. Il s'est engagé avec Valenciennes, club de Ligue 2, dans l'après-midi ce lundi.

Stade Rennais FC : Mathis Picouleau signe à Valenciennes

En fin de contrat stagiaire avec le SRFC, Mathis Picouleau a refusé de signer pro avec le club breton pour 1 an. Pour son premier contrat professionnel, le jeune produit du Stade Rennais (présent en Bretagne depuis l’âge de 9 ans) a préféré signer 3 ans, soit jusqu’en juin 2023, avec Valenciennes. Il évoluera donc en Ligue 2 la saison prochaine pour son premier contrat professionnel. Selon La Voix du Nord, le contrat a été paraphé cet après-midi, après la visite médicale. Le jeune milieu de terrain gaucher de 20 ans portera le n°27 du maillot du club du nord de la France.

SRFC : Un bon coup pour Valenciennes ?

Mathis Picouleau a déjà un palmarès assez flatteur malgré son jeune âge. Capitaine des jeunes du Stade Rennais FC cette saison, il était de l’aventure interrompue par le Covid-19 en Youth League. Cette compétition reprendra le 16 août prochain à Niort (Suisse), avec un match de 8es de finale du SRFC contre l’Inter Milan. Un choc auquel Mathis Picouleau ne participera pas. En sélection, il a évolué dans toutes les équipes des jeunes de France, des U16 au U20, et a participé à la coupe du monde U17 en 2017, au Championnat d’Europe U17 et au Championnat d’Europe U19. Selon les confidences de Lionel Rouxel, son sélectionneur en équipe de France, « Mathis bonifie les autres et les rend meilleurs. C'est un garçon intelligent sur le terrain et en dehors. Il n'a peut-être pas le profil de Ndombélé ou Camavinga, mais il peut casser une ou plusieurs lignes par sa qualité de passes ».