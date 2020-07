AS Monaco Mercato : Ben Yedder, Moreno fait le point !

Auteur d’une excellente saison avec l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder est régulièrement balancé sur la liste des possibles ventes du club. Robert Moreno, le coach monégasque, s’est exprimé sur l’avenir de son buteur.

AS Monaco : Robert Moreno veut conserver Ben Yedder

Pour son retour en Ligue 1, Wissam Ben Yedder a réalisé une excellente saison avec l’AS Monaco. L’attaquant français a inscrit 19 buts en 31 matchs cette saison et a terminé co-meilleur buteur du championnat avec Kylian Mbappé. Présent en conférence, Robert Moreno a expliqué qu’il souhaite conserver son attaquant le plus longtemps possible. « Il a été le meilleur buteur de la saison dernière avec Mbappé. Tous les entraineurs veulent un joueur comme lui. C’est très important pour moi d’avoir Wissam et je l’ai dit au club », a-t-il déclaré dans des propos relayés par RMC Sport.

Robert Moreno previent sa direction

Mais Robert Moreno connait bien la stratégie de trading de l’AS Monaco. Le club de la Principauté, confronté à des difficultés financières, envisage de se séparer de certains joueurs à forte valeur marchande. Wissam Ben Yedder en ferait partie et pourrait être vendu en cas d’offre intéressante. En cas de départ de son meilleur atout offensif, Robert Moreno a fait savoir qu'il exigerait un substitut tout aussi efficace devant les buts. « Je sais que pendant le mercato la situation peut changer à tout moment. (…) Si Wissam doit partir, je veux un joueur comme lui ou deux », a-t-il prévenu. Un message directement adressé à sa direction.