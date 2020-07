AS Monaco Mercato : Glik à Benevento, les vérités de Petrov

À une année de la fin de son contrat avec l’AS Monaco, Kamil Glik est pressenti pour rejoindre Benevento cet été. Mais le vice-président monégasque Oleg Petrov a fait une mise au point sur le dossier.

AS Monaco : La mise au point de Petrov pour Kamil Glik

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l’AS Monaco, Kamil Glik pourrait changer d’air lors de ce mercato d’été. Le défenseur central serait proche de s’engager avec le Benevento en Italie. Selon la presse italienne, l’international polonais devrait s’engager pour un contrat de trois saisons avec le promu en Serie A. Kamil Glik serait donc proche de faire son retour en Serie A, un championnat qu’il connait bien pour avoir évolué à Bari puis à Palerme. Mais la direction monégasque n’a pas vraiment l’intention de se séparer de son roc défensif cet été. En marge de la présentation officielle de Paul Mitchell, Oleg Petrov a lâché une réponse plus ou moins négative sur le dossier. Le vice-président monégasque a laissé entendre que le transfert de Kamil Glik à Benevento n’était pas forcement d’actualité. « Nous ne pouvons pas confirmer son départ », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

L’AS Monaco prête à conserver son défenseur ?

Poursuivant, Oleg Pretov a assuré que le défenseur de 32 ans reste un « joueur important pour l’AS Monaco ». Cette sortie du directeur suscite déjà diverses interrogations. Le club monégasque va-t-il conserver son défenseur central le plus longtemps possible ? « Je ne suis pas dans la position d’en dire plus », a conclu Oleg Petrov.