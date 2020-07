ASSE : Rocheteau plaide pour la cause de Claude Puel

L' ASSE a certes fait une mauvaise saison, mais Claude Puel bénéficie de la confiance de Dominique Rocheteau. Selon ce dernier, le nouvel entraineur de l'AS Saint-Étienne a besoin de plus de temps pour imprimer son empreinte sur le jeu des Verts.

Il faut du temps à Puel pour voir ses résultats

L’ASSE a nommé Claude Puel le 4 octobre 2019 à la place de Ghislain Printant limogé après 8 journées de Ligue 1. Mais le nouveau coach n’a pas réussi à redresser la barre des Verts. L’AS Saint-Étienne était 17e et menacée de relégation avant l’arrêt définitif du championnat en raison de l’épidémie de Covid-19. Cependant, Dominique Rocheteau estime qu’il ne faut pas brûler le technicien de 58 ans, mais plutôt lui accorder du temps, afin de mettre son équipe en place et peaufiner son projet de jeu. « Claude Puel est arrivé avec une autre philosophie. Ce fut une année compliquée, mais peut-être une année dans la reconstruction », a défendu l’ancien directeur sportif de l’ASSE, dans Actu Foot. Dominique Rocheteau rappelle que le nouveau manager général des Verts « est un entraîneur qui aime faire confiance aux jeunes ». Dès lors, il assure que l’AS Saint-Étienne « va avoir une équipe renouvelée et rajeunie ». Pour « avoir des résultats », l’ancienne gloire de l’ASSE indique qu’il « faudra du temps à Claude Puel ». En effet, Dominique Rocheteau est convaincu que « pour réussir, il faut travailler dans le temps ».

Le bilan de Claude Puel à l'ASSE

Claude Puel a passé 5 mois et demi à la tête du staff technique de l’ASSE avant l’arrêt de la Ligue 1. Son bilan est le suivant : 12 défaites, 7 matchs nuls et 12 victoires, en 31 rencontres toutes compétitions confondues. En championnat, le bilan du coach des Stéphanois est médiocre : 10 défaites, 4 nuls et 6 victoires, en 20 matchs dirigés. Soit 22 points pris, sur 60 possibles. En tout cas, ça a été « un nouveau départ », après Christophe Galtier et Jean-Louis Gasset, mais « les résultats n’ont pas été au rendez-vous », d’après Dominique Rocheteau.