Stade Rennais Mercato : Bonne nouvelle sur la piste Salisu

En quête de renfort défensif, le Stade Rennais FC (SRFC) insiste pour le recrutement de Mohammed Salisu. Selon les dernières informations, le club breton aurait de grandes chances de boucler la signature du défenseur du Real Valladolid.

Le Stade Rennais ne lâche rien pour Mohammed Salisu

Après l’arrivée de Martin Terrier en provenance de l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais va s'attaquer à l’un de ses dossiers prioritaires, à savoir le renforcement de sa charnière défensive. Pour ce poste, le club de Rennes multiplie les pistes. Et visiblement, celle menant à Mohammed Salisu serait une priorité pour les dirigeants bretons. Le Stade Rennais aurait déjà trouvé un accord avec le Real Valladolid et il ne reste plus qu’à convaincre le joueur de 21 ans de rejoindre la Bretagne cet été. C’est là le principal point d’achoppement dans ce dossier puisque le défenseur ghanéen ne serait pas intéressé par un transfert en Ligue 1. Mohammed Salisu privilégierait un transfert en Premier League où Southampton s’active pour l’attirer. Manchester United et Everton serait également sur ses traces. Mais le Stade Rennais vient de recevoir une bonne nouvelle dans ce dossier.

SRFC : Vers un dénouement heureux pour Salisu ?

Foot Mercato révèle en effet que les négociations entre les dirigeants du Stade Rennais et le clan Mohammed Salisu se poursuivent. Les Rennais espèrent trouver un accord avec le joueur le plus rapidement possible, et la source évoque même un possible « dénouement positif » dans ce dossier. Le défenseur central ne s'est pas encore engagé avec un club anglais, ce qui pourrait donc faire les affaires des Bretons dans ce dossier.