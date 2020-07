LOSC : Victor Osimhen freiné par le racisme à Naples ?

Victor Osimhen devrait quitter le LOSC pour s’engager avec le SSC Naples sous peu. Avant son éventuel transfert, le buteur de Lille OSC s’est entretenu avec le joueur napolitain Kalidou Koulibaly sur le racisme en Italie.

LOSC : Signature imminente de Victor Osimhen au SSC Naples ?

Brillant avec le LOSC pour sa toute première saison en Ligue 1, Victor Osimhen (13 buts et 5 passes décisives en 27 matches) est la cible offensive prioritaire du SSC Naples pour ce mercato estival. Selon les dernières informations relatives au dossier, la signature du Lillois ne serait plus qu’une question de quelques jours. Interrogé sur le sujet, le directeur sportif du SSC Naples n’a pas caché que le transfert pourrait se faire la semaine prochaine. « Une signature d'Osimhen la semaine prochaine ? On s'intéresse beaucoup au joueur, nous allons voir », a confié Crisitiano Giuntolin à Sky Sport Italia. Une opération qui devrait rapporter 80 millions d'euros à Lille OSC. Le club nordiste avait déboursé 12 millions d’euros pour le transfert du joueur de 21 ans l’été dernier, alors qu'il évoluait à Charleroi, club de première division belge.

Lille OSC : Le Nigérian rassuré par Kalidou Koulibaly

Victor Osimhen n'a pas voulu faire un saut dans le vide sans savoir où il retomberait. Il a donc pris des renseignements, notamment sur le racisme en Italie, là où poussent parfois des cris de singes dans les stades pour déstabiliser les joueurs de couleur noire. Le Nigérian se serait entretenu à ce sujet avec Kalidou Koulibaly, défenseur central du SSC Naples. L’international sénégalais a rassuré son futur coéquipier que le racisme dans les stades italiens n’était que des faits isolés de quelques abrutis. « Après un contact avec Koulibaly, ils sont arrivés à l’idée que le problème du racisme en Italie se limitait à quelques idiots », a expliqué Ciro Venerato pour CalcioNapoli24 TV. L'attaquant du LOSC devrait donc rejoindre son prochain club.