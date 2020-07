SRFC Mercato : Le Real Madrid prévient Eduardo Camavinga

Brillant avec le SRFC cette saison, Eduardo Camavinga est annoncé dans le viseur du Real Madrid pour ce mercato estival. Mais les recruteurs madrilènes ne font plus une priorité de la signature du prodige du Stade Rennais FC.

Pas de folie du Real Madrid pour Eduardo Camavinga

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga a illuminé de son talent la saison du SRFC. Compté parmi les artisans majeurs de la 3e place occupée par les Rennais en Ligue 1, le jeune milieu défensif est annoncé sur les tablettes du Real Madrid, désireux de l’attirer pour en faire la doublure puis le successeur de Casemiro. Si des sommes de folie ont été avancées, les recruteurs madrilènes ne seraient plus chauds pour foncer la tête baissée. L’économie des Merengues a certes résisté à la crise financière provoquée par le Covid-19, mais le club ne serait plus en mesure de recruter sans compter. Une nouvelle décision justifiée par le manque de visibilité sur les abonnements, la billetterie et l'exploitation des loges VIP du stade Santiago-Bernabéu (un tiers des revenus du club) pour la saison prochaine, censée commencer le 12 septembre.

Priorité à Paul Pogba

Zinedine Zidane est un grand admirateur de Eduardo Camavinga. En plus, le natif de Miconje s’inscrit parfaitement dans la nouvelle politique de recrutement des Madrilènes qui est de faire la promotion des jeunes : Vinicius (19 ans), Valverde (21 ans), Rodrygo (19 ans) et Reinier (18 ans). Mais l’entraîneur madrilène demeure un fan de Paul Pogba, « qui était son exigence numéro 1 à son retour sur le banc le 11 mars 2019 », comme le rappelle L’Equipe ce lundi. Selon le quotidien sportif, le milieu défensif de Manchester United est toujours considéré par Zinedine Zidane comme la priorité à attirer cet été et Eduardo Camavinga n’est qu’une option secondaire.