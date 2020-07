OL Mercato : Aulas regrette le départ de Pierre Kalulu

Pierre Kalulu est parti de l’ OL au terme de son contrat stagiaire le 30 juin dernier et devrait s’engager avec l’AC Milan. Jean-Michel Aulas regrette le départ du défenseur formé à l’Olympique Lyonnais.

OL : Pierre Kalulu « avait tout pour réussir à Lyon »

Pierre Kalulu a quitté l’OL, libre de tout engagement. Il est pressenti à l’AC Milan en Serie A. Juninho et Rudi Garcia ont tenté de le convaincre de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur, mais n’y sont pas parvenus. L’arrière latéral droit a refusé de prolonger son contrat avec l’Olympique Lyonnais où son avenir était flou vu la forte concurrence de Léo Dubois, Rafael et Kenny Tete à son poste. Jean-Michel Aulas estime que ça a été « une erreur » de laisser filer Pierre Kalulu. « Il avait probablement tout pour réussir à Lyon », a-t-il regretté sur OLTV. Le président de l’OL a expliqué le temps de jeu que le joueur de 20 ans n’a pas eu avec l’équipe professionnelle par le fait que Lyon était en « grandes difficultés » la saison dernière. Du coup, « les entraîneurs et le directeur sportif ont évidemment utilisé des joueurs qui ont une longue expérience ».

Pierre Kalulu est parti, comme ses frères Aldo et Gédéon

Pierre Kalulu n'a pas joué un seul match avec l'équipe A de l'OL. Il s'est pourtant mis en évidence en Youth League avec la réserve lyonnaise, dont il était le capitaine. Comme ses deux grands frères : Aldo Kalulu (24 ans) et Gédéon Kalulu (22 ans), formé aussi à l'Académy de l'Olympique Lyonnais, Pierre Kalulu quitte Lyon sans s'y être imposé. Il est contraint d'aller chercher du temps de jeu ailleurs afin de lancer sa carrière qui a pris du retard, comparativement à ses ex-coéquipiers de la réserve, Rayan Cherki, Maxence Caqueret ou encore Melvin Bard qui ont déjà leur premier contrat pro et ont joué avec l'équipe de Rudi Garcia.