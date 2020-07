Mercato : Adrian Grbic, Brest doublé par le FC Lorient ?

Auteur d’une excellente saison à Clermont, Adrian Grbic intéresse plusieurs clubs de Ligue 1, dont le Stade Brestois ou encore le FC Nantes. Mais l’avenir du buteur autrichien a de grandes chances de s’écrire du côté de Lorient.

Adrian Grbic prêt à snober Brest pour le FC Lorient ?

Adrian Grbic sort d’une excellente saison avec Clermont Foot. L’attaquant a inscrit 17 buts en 26 matchs et a terminé deuxième buteur de la Ligue 2 la saison dernière. Ses performances ont logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1. Le FC Nantes, en quête de renfort offensif, aurait des vues sur Adrian Grbic. Mis à part le RC Lens, le Stade Brestois semblait également en pole position pour arracher sa signature. Le club de Brest souhaitait boucler son transfert à hauteur de 7 millions d’euros. Mais Ouest France révèle que le buteur autrichien devrait prendre une tout autre destination. L’attaquant de Clermont Foot devrait s’engager en faveur du FC Lorient.

Accord trouvé entre Adrian Grbic et Lorient ?

La source explique en effet que le promu en Ligue 1 est revenu à la charge dans ce dossier avec de nouveaux arguments financiers. Les Merlus auraient égalé l’offre de Brest et seraient finalement proches de boucler cette affaire au grand dam des Brestois. La source indique que le joueur de 23 ans aurait déjà donné son accord pour un transfert à Lorient et il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente entre les deux écuries afin de finaliser la transaction. Mais rien n'est encore officiel dans ce dossier, ce qui laisse une marge de manoeuvre aux autres courtisans.