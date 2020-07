OM Mercato : Le directeur du centre de formation tacle Lihadji

En fin de contrat stagiaire, Isaac Lihadji a quitté l’OM pour signer son premier contrat professionnel avec le LOSC. Un choix condamné par le directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille.

Nasser Larguet déçu et attristé par Isaac Lihadji

Grande promesse de l’OM, Isaac Lihadji a cependant tourné le dos à son club formateur pour signer son premier contrat professionnel avec le LOSC (jusqu’en juin 2023). Nasser Larguet ne comprend rien à la décision de l’ailier droit de 18 ans d’avoir refusé de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Dans les colonnes de France Football, le directeur du centre de formation de l’Olympique de Marseille a jugé le comportement du minot « décevant et triste car, quand on forme un jeune, on a toujours envie de le voir grandir au club ».

OM : un centre de formation performant

L’OM a donc perdu son pur produit au profit du LOSC. Mais Nasser Larguet se console à l’idée que si les recruteurs de Lille OSC ont signé Isaac Lihadji, c’est parce qu’il « a été formé, et bien formé, au club » et « c’est ça qu'il faut retenir ! ». Selon le responsables marseillais, « les dirigeants ont mis ce qu'il faut en termes de structures et de moyens humains pour placer la formation au niveau de ce qui se fait de mieux ». Enfin, Nasser Larguet prévient qu’évoluer à l’OM, « ça passe par un état d'esprit » et que les joueurs « qui n'ont pas cet état d'esprit n'ont pas leur place dans notre projet ».