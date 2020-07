ASSE Mercato : Aouchiche, combien va coûter sa signature ?

Parti libre du PSG, Adil Aouchiche ne signera pas à l’ASSE gratuitement. L’AS Saint-Étienne va lui verser une prime à la signature et indemniser le Paris Saint-Germain, le club formateur de la pépite.

ASSE : 4 M€ pour Adil Aouchiche comme prime à la signature ?

Adil Aouchiche a quitté le PSG librement et est pressenti à l’ASSE. Il a déjà passé la visite médicale dans le Forez et la signature de son contrat devrait être officialisée le 15 juillet, le jour de ses 18 ans, d'après L'Équipe. Entre-temps, la source évoque une prime à la signature, d'un montant de 4 M€ pour le milieu offensif et un salaire mensuel fixé à 100 000 €, après la signature de son premier contrat professionnel. L’ASSE devra également verser au PSG un montant de 1,2 M€ comme indemnités de formation, d'après le quotidien sportif. En attendant de connaître le montant officiel de la prime qu'Adil Aouchiche va toucher et sa rémunération à l’AS Saint-Étienne, Peuple-Vert croit savoir que « les montants annoncés sont ceux évoqués sous l'ère David Wantier (ex-patron du recrutement à l’ASSE) ». Le média proche des Stéphanois assure que « le dossier a évolué depuis et on est sur des montants qu'il faut approximativement diviser par 2 ».

Adil Aouchiche a quitté le PSG après 7 années passées au club

Adil Aouchiche a été formé au PSG entre 2013 et 2019. La saison dernière, il a disputé ses premiers matchs avec l'équipe professionnelle du club de la capitale. Le natif de Blanc-Mesnil a pris part à une rencontre de Ligue 1 et 2 en Coupe de France, soit deux titularisations lors des trois matchs. Le PSG a tenté en vain de lui offrir son premier contrat professionnel.