Toulouse FC Mercato : Un buteur suisse dans le viseur

Le Toulouse FC souhaite renforcer son secteur offensif cet été. Et aux dernières nouvelles, le club toulousain voudrait s'attacher les services d'un buteur suisse evoluant à Fenerbahçe.

Toulouse : Michael Frey, la prochaine recrue du TFC ?

Relégué en Ligue 2 suite à l’arrêt définitif du championnat, le Toulouse FC risque de perdre plusieurs joueurs cet été. Baptiste Reynet et Quentin Boisgard ont déjà quitté le club et d’autres départs sont attendus du côté du TFC. Les attaquants Max-Alain Gradel et Wesley Saïd sont également susceptibles de quitter le club de la Ville rose lors de ce mercato estival. Face à cette vague de départs, le Téfécé s’active alors pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Le club toulousain aimerait surtout se renforcer offensivement. La Dépêche du Midi révèle en effet que l’entraineur Patrice Garande voudrait s’attacher les services d’un nouvel avant-centre et la première piste étudiée par les Violets mènerait à Michael Frey.

Michael Frey, une priorité pour Damien Comolli ?

Prêté par Fenerbahçe à Nuremberg, l’attaquant suisse a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives la saison dernière. Son profil plairait beaucoup aux Toulousains. Damien Comolli aurait d'ailleurs fait du joueur de 25 ans une piste prioritaire pour occuper la pointe de l'attaque des Violets la saison prochaine. Il faut dire que le futur homme fort du Téfécé connait bien Michael Frey depuis son passage en Turquie. Les deux hommes se sont côtoyés à Fenerbahçe lors de la saison 2018-2019. Damien Comolli voudrait alors attirer le buteur de Fenerbahçe à Toulouse lors de ce mercato estival.