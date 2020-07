SRFC Mercato : Eduardo Camavinga, le Real Madrid en danger

Pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine, le Real Madrid cible Eduardo Camavinga, prodige du SRFC. Le joueur du Stade Rennais FC est désormais visé par plusieurs autres clubs, et non des moindres.

Eduardo Camavinga, priorité du Real Madrid ?

Le Real Madrid manque de profondeur sur son banc pour le poste de milieu défensif. Le seul titulaire de métier à ce poste, c’est Casemiro. Une anomalie que les recruteurs madrilènes voudraient corriger lors de ce mercato estival en signant un joueur censé doubler le Brésilien, puis lui succéder plus tard. Pour les recruteurs madrilènes, Eduardo Camavinga devrait faire l’affaire. D’où un intérêt de la Casa Blanca annoncé depuis plusieurs semaines pour le minot de 17 ans.

Concurrence massive pour la perle bretonne

Mais pour espérer signer Eduardo Camavinga, le Real Madrid devra désormais déjouer la concurrence de plusieurs autres écuries. Selon les informations de L’Equipe ce mardi, d’autres grosses écuries se sont désormais mis en tête de signer le natif de Miconje, à savoir le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, la Juventus de Turin et le FC Barcelone. Autant de prétendants qui attendent plus ou moins l’ouverture du marché européen pour lancer leurs offensives respectives. Entre les réticences des dirigeants du SRFC à lui accorder un bon de sortie et les convoitises de tous ces prétendants, le mercato estival de l’international Espoirs tricolore s’annonce très mouvementé.