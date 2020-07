Mercato : Brest, Adrian Grbic « avait donné sa parole » 

Proche de rejoindre le Stade Brestois cet été, Adrian Grbic a finalement changé d’avis. L’attaquant de Clermont Foot devrait s’engager en faveur du FC Lorient cet été. Directeur sportif du club brestois, Grégory Lorenzi s’est exprimé sur l'issue du dossier et n’a pas caché sa déception.

Adrian Grbic, Brest dénonce une parole non respectée

En posant un lapin au Stade Brestois pour rejoindre probablement le FC Lorient, Adrian Grbic ne s'est pas fait que des amis. Du côté de la direction de Brest, on est totalement dépité par la tournure des événements. Floué dans cette affaire, le Stade Brestois a fait connaitre sa position par la voix de son directeur sportif Grégory Lorenzi. Celui-ci a révélé que tous les termes pour un transfert d’Adrian Grbic à Brest avaient été négociés et validés entre les différentes parties. « Le joueur nous a appelés pour nous dire qu’il venait à Brest, il a appelé le coach aussi et a même demandé si le numéro 7 ou le numéro 9 étaient disponibles. Il désirait l’un des deux », a-t-il révélé. Le Stade Brestois était proche de boucler son transfert à hauteur de 7 millions d’euros. Le joueur de Clermont avait donné son ok pour un transfert à Brest, mais il a finalement changé d’avis. « Le joueur nous avait donné sa parole, ses agents aussi, elle n’a pas été respectée », a dénoncé Grégory Lorenzi. Pour faire part de sa frustration, le dirigeant brestois a expliqué qu’il se sent trompé dans ce dossier. « Je ne m’attendais pas à ça », a-t-il confié.

Adrian Grbic proche de rejoindre Lorient

Le mercato réserve parfois d’énormes retournements de situation et le Stade Brestois vient de l’apprendre à ses dépens. Adrian Grbic devrait finalement s’engager avec le FC Lorient. Les Merlus ont surenchéri pour obtenir sa signature. Le buteur de Clermont Foot aurait donné son accord au FC Lorient, qui devrait débourser environ 10 millions d’euros (bonus y compris) pour son transfert.