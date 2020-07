OL Mercato : Melvin Bard au Bayern ? la réponse de Juninho

Ce ne sont pas que les joueurs confirmés de l’ OL qui sont sollicités, les jeunes très prometteurs sont également visés. C’est le cas de Melvin Bard, courtisé par le Bayern Munich. Un intérêt qui fait réagir Juninho.

OL : Aucune offre du Bayern pour Melvin Bard, selon Juninho

Melvin Bard, défenseur de l’OL, a séduit le Bayern Munich lors de ses prestations en Youth League. D’après L’Équipe, le club champion de Bundesliga s’est positionné clairement pour recruter le jeune joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Le quotidien sportif précise que l’équipe bavaroise est passée devant l’OGC Nice et le Stade de Reims, qui courtisent aussi le joueur de 19 ans. Une information à laquelle le directeur sportif du club rhodanien a apporté un démenti. Selon ce dernier, l’OL « n’a reçu aucune proposition officielle » du Bayern Munich. « Melvin Bard est sous contrat et fait partie de l’effectif », a rappelé Juninho. Le talentueux joueur est en effet lié aux Gones jusqu'au 30 juin 2022.

Melvin Bard et Cherki aussi sollicités que Dembélé et Aouar

L’OL est surtout attaqué par des clubs étrangers pour trois joueurs clés de son effectif : le buteur Moussa Dembélé, le meneur de jeu Houssem Aouar et le capitaine Memphis Depay. En attendant l’ouverture officielle du marché international des transferts, le club de Jean-Michel Aulas tente de résister pour ses pépites, dont le très prometteur Rayan Cherki (17 ans en août) et évidemment Melvin Bard. Le premier est aussi dans le collimateur de grosses écuries, notamment le Real Madrid et Manchester United. Rappelons que l'OL a déjà transféré Amine Gouiri à l’OGC Nice et Martin Terrier au Stade Rennais.