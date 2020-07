Barça Mercato : Quique Setién conforté par sa direction !

Arrivé sur le banc du FC Barcelone en janvier dernier, Quique Setién devrait continuer en Catalogne. Le coach espagnol a une nouvelle fois été conforté par sa direction.

FC Barcelone : Bartomeu rassure pour Quique Setién

Le FC Barcelone ne vit pas les meilleurs moments de son histoire. Les Barcelonais ont enchainé des résultats décevants en cette fin de saison et comptent désormais quatre points de retard sur le leader le Real Madrid, à quatre journées de la fin du championnat. Pointé du doigt, Quique Setién est pris comme principal responsable de la méforme du FC Barcelone en Liga. La presse espagnole révélait récemment que le club catalan envisagerait de se séparer de son entraineur dès la fin de la saison. Mais Quique Setién est loin d’un départ soudain du FC Barcelone et peut compter sur le soutien de ses dirigeants. Lors d’une interview accordée à la radio catalane RAC-1, Josep Maria Bartomeu a rassuré pour l’avenir de l’entraineur. « Dans les derniers matchs, j'ai vu du mieux et j'espère que ça continuera (…) Quique est un vrai défenseur du modèle Barça et il a l'ADN du club. Il a apporté de nouvelles idées et il travaille dur », a déclaré le président du Barça avant d’ajouter : « Quique va continuer ».

Setién sur le banc du Barça la saison prochaine ?

Pour rappel, Quique Setién a rejoint le FC Barcelone en janvier 2020 en remplacement d'Ernesto Valverde. Il est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Barça. Sauf énorme retournement de situation, le technicien ibérique de 61 ans devrait être sur le banc du club catalan la saison prochaine.