RC Lens Mercato : Florian Sotoca évoque son avenir proche

Florian Sotoca va découvrir la Ligue 1 avec le RC Lens la saison prochaine. Avant le début du championnat le 22 août, l’attaquant de bientôt 30 ans a fait une annonce claire sur son futur.

RC Lens : Sotoca « n’a aucune raison d’aller voir ailleurs »

Florian Sotoca aura 30 ans le 25 octobre 2020, mais il n’a pas encore joué une saison en Ligue 1. Promu avec le RC Lens, il est tout près de réaliser son grand rêve. Et rien ne pourra le détourner de cet objectif. L’attaquant ne se sent pas du tout concerné par un transfert cet été. Pas maintenant où il se prépare à jouer dans l’élite. « J’ai signé pour 4 ans (jusqu'en juin 2023), il m’en reste encore 3. Je me sens très bien ici, ma famille aussi. Il n’y a aucune raison d’aller voir ailleurs », a déclaré Florian Sotoca sur France TV Sport.

Florian Sotoca, une trajectoire inespérée

Le buteur du RC Lens est par ailleurs surpris par la trajectoire de sa carrière. « C’était un rêve qui commençait à être lointain quand à 22 ans je jouais encore en Division d’Honneur (DH) », a-t-il souligné. Il faut rappeler que Florian Sotoca a démarré sa carrière au FC Martigues, avant de rejoindre l’AS Béziers. En 2015-2016, il était dans l’effectif du Montpellier HSC en Ligue 1, mais n’a joué qu’une seule minute contre le LOSC, en février 2016. Le natif de Narbonne (dans l’Aude) a ensuite passé trois saisons (2016-2019) au Grenoble Foot 38 en Ligue 2, avant de signer au RC Lens en juillet 2019. La saison dernière, il a disputé 26 matchs de Ligue 2 et a marqué 8 buts pour 4 passes décisives. Florian Sotoca avait fini meilleur buteur du Racing Club. Et il s'en réjouit. « Le travail m’a amené jusqu'ici… Je sais la chance que j’ai d’être là, de faire partir d’un tel club », a-t-il confié.