OM Mercato : Eric Roy, futur head of football de Marseille ?

OM : Eric Roy, nouvelle cible pour le poste de directeur du football

L’organigramme de l’OM se met progressivement en place. Après avoir nommé son head of business en la personne de Hugues Ouvrard, l’Olympique de Marseille s’active pour trouver son head of football, une sorte de directeur sportif avec des pouvoirs plus élargis. Si Olivier Pickeu a longtemps été présenté comme le favori, d’autres noms se sont ajoutés à la liste des candidats à ce poste comme Pep Segura. Selon La Provence ce mardi, les dirigeants marseillais pensent désormais à Eric Roy, directeur sportif de Watford depuis décembre. Un nom à prendre d’autant plus au sérieux que le quotidien sportif signale que l’ancien milieu de terrain marseillais des années 90, par ailleurs ex-directeur sportif du RC Lens, serait jugé comme un candidat « crédible » et aurait des soutiens en interne.

Un candidat exclu de la liste des Phocéens

En revanche, Jacques-Henri Eyraud et son staff ne seraient pas attirés par le profil de Lorenzo Serra Ferrer. Si son nom a fuité, l’ancien responsable du FC Barcelone et du Betis Séville ne correspond « pas vraiment à ce que l'OM cherche ». Une formation olympienne qui gagnerait toutefois à boucler rapidement ce dossier, en prévision de la prochaine ouverture du mercato estival européen qui sera certainement plus mouvementé que le mercato estival franco-français...