ASSE : Préparation, Sainté contre un club belge en amical

L’ ASSE est désormais située sur son troisième match amical de préparation, avant la finale de la Coupe de France contre le PSG, le 24 juillet.

L’ASSE affrontera Charleroi lors de son 3e match amical

L’ASSE a démarré sa préparation estivale le 17 juin et poursuit ses séances au Centre sportif Robert-Herbin à l’Etrat. Samedi dernier, Claude Puel a jaugé son équipe contre un club amateur, GFA Rumilly Vallières. L’AS Saint-Étienne a remporté ce premier match amical (4-1) grâce à un doublé de Charles Abi, un but de la recrue Jean-Philippe Krasso et un autre de Maxence Rivera. Lors de son deuxième test, le club ligérien sera opposé à l’OGC Nice, le vendredi 10 juillet (18h), au stade Geoffroy-Guichard. Cinq jours plus tard, l’ASSE affrontera le Royal Charleroi Sporting Club, au centre sportif Robert-Herbin. Ce 3e rendez-vous, officialisé ce mardi 7 juillet, est fixé au mercredi 15 juillet (17h30). Soit 9 jours avant la finale de la Coupe de France qui oppose Sainté aux Parisiens. Ce sera la toute première confrontation de l’histoire entre le club belge et son homologue français.

ASSE - Charleroi à huis clos au Centre sportif Robert-Herbin

L’ASSE a indiqué dans son communiqué officiel publié sur son site internet « qu’en raison du contexte sanitaire actuel et pour des raisons de sécurité comme de distanciation physique, la rencontre se déroulera à huis clos, mais sera disponible en direct sur ASSE TV ». À noter que le match contre GFA Rumilly a été joué à huis clos et celui contre l'OGC Nice le sera également.