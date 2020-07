OL : Juninho allume Neymar sur son transfert colossal

Juninho n’a pas fait de cadeau à Neymar sur le sujet de son transfert du FC Barcelone au PSG contre 222 M€. Le directeur sportif de l’OL pointe le comportement de son compatriote.

Sans se retenir, Juninho a envoyé un gros tacle à Neymar. Revenu sur le démesuré transfert de la star du Barça au PSG, le dirigeant de l’OL affirme que son compatriote a choisi de signer à Paris pour de l’argent. Sinon son coeur n’y est pas et le projet du club de la capitale ne l’emballe pas du tout ! « Regardez Neymar, il est venu au PSG, juste pour de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat », a regretté Juninho dans The Guardian. Pour le patron de la direction sportive de l’Olympique Lyonnais, l’ancien joueur de Barcelone doit maintenant redonner au Paris Saint-Germain ce que le club de Nasser Al-Khelaïfi lui a donné. « Il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C'est un échange. Neymar doit donner tout ce qu'il peut sur le terrain, pour faire preuve d'un dévouement total, de responsabilité et de leadership », a-t-il déclaré.

Neymar corrompu par la société brésilienne ?

Juninho estime que c’est la société brésilienne qui a transformé le joueur de 28 ans. « Le problème est que l'ordre établi au Brésil, c'est une culture d'avidité. On veut toujours plus d'argent », a-t-il révélé. Toutefois, l'ancien joueur de Lyon voit Neymar comme une victime de ce système, mais aussi comme un acteur. « En tant que personne, je pense que Neymar est coupable parce qu'il a besoin de se remettre en question et de grandir. Pour le moment, il fait juste ce que la vie lui a appris à faire », a glissé l’ancienne gloire brésilienne. Sinon, c’est un excellent footballeur du « top niveau mondial comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo », selon Juninho.