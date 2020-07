LOSC Mercato : Accord trouvé pour Jonathan David

Jonathan David se rapproche du LOSC. Selon les informations de RMC Sport, le jeune buteur de La Gantoise aurait donné son accord pour rejoindre le club lillois cet été.

Accord entre Jonathan David et le LOSC ?

Jonathan David sort d’une excellente saison avec La Gantoise. Le joueur de 20 ans a inscrit 23 buts et distillé 8 passes décisives en 40 rencontres (toutes compétitions confondues) lors de cet exercice tronqué. Des prestations convaincantes qui ont attisé les convoitises de plusieurs clubs européens. Le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen se sont positionnés sur le dossier. Mais c'est bien le LOSC qui aurait convaincu la pépite canadienne. Selon les informations de RMC Sport, Jonathan David aurait répondu favorablement au projet des Dogues et se serait mis d’accord avec les Lillois sur les termes d’un transfert.

Jonathan David en remplacement de Victor Osimhen ?

Le joueur de 20 ans pourrait donc rebondir à Lille cet été afin de succéder à Victor Osimhen. Le buteur nigérian devrait s’engager avec le Napoli dans les prochains jours. Si un accord de principe a été trouvé avec le jeune joueur, les Dogues devront désormais trouver un terrain d’entente avec La Gantoise afin de boucler sa signature. La source indique que le LOSC aurait transmis au club belge une offre de 25 millions d’euros pour le transfert du buteur canadien. Mais les dirigeants belges exigeraient une offre de 30 millions d'euros pour laisser leur pépite. Les Dogues devront donc revenir avec une rallonge de 5 millions s’ils souhaitent réellement s’offrir Jonathan David. Les négociations se poursuivent entre les deux écuries.