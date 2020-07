Angers SCO Mercato : Un jeune gardien de but vers Cholet

Après avoir recruté Paul Bernardoni, Angers SCO cherche un point de chute à son jeune gardien de but Anthony Mandréa. Des discussions avec le SO Cholet sont confirmées.

Angers SCO : Le SO Cholet négocie le prêt de Mandréa

Angers SCO veut donner du temps de jeu à Anthony Mandréa et lui cherche un club. Paul Bernardoni est arrivé de Bordeaux pour être le gardien de but N°1, à la place de Ludovic Butelle (37 ans). Du coup, le poste est engorgé. Mais le Stade Olympique Choletais serait disposé à récupérer le portier de 23 ans. D’après Ouest France, Angers SCO et le club de National « sont en discussions pour le prêt » du jeune gardien de but. Interrogé par le média régional, Stéphane Rossi, l’entraîneur choletais a confirmé des négociations entamées. « Je veux parer à toute éventualité en cas de départ de Steeve Elana », a-t-il justifié. Le technicien du SO Cholet est même plus précis sur le statut qu’il entend accorder à Anthony Mandréa. « Si on prospecte, c’est pour un nouveau numéro un », car « si Elana part, c’est notre gardien numéro 1 qui est parti », a précisé Stéphane Rossi.

Larcier explique le bien-fondé du prêt d'Anthony Mandréa

Sébastien Larcier, le nouveau directeur sportif d’Angers SCO a confirmé le possible départ d’Anthony Mandréa. « On veut le prêter pour qu’il ait du temps de jeu à un niveau plus élevé, qu’il ait une saison de National dans les jambes », a-t-il expliqué. Le responsable angevin a ensuite insisté sur la condition prioritaire pour prêter le portier. Le SCO veut avoir « la garantie qu’Anthony Mandréa soit numéro 1 » au sein du club qui souhaite s’attacher ses services.