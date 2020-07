Barça Mercato : Messi, Guardiola s’exprime sur son avenir

L’actualité mercato du FC Barcelone se réchauffe avec un éventuel départ de Lionel Messi à Manchester City. Pep Guardiola, entraineur des Cityzens, s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse.

Guardiola veut que Lionel Messi reste au Barça

Lionel Messi, le meilleur buteur de l’histoire du FC Barcelone, voit actuellement son nom alimenter la rubrique des transferts. Et pour cause, l’international argentin ne s’opposerait plus à un départ de son club formateur. Agacé par les décisions de sa direction et dépité par la tournure du projet sportif du Barça, le génie argentin aurait stoppé les négociations pour la prolongation de son contrat. Lionel Messi pourrait donc quitter le FC Barcelone au terme de son contrat expirant le 30 juin 2021. Mais si l’envie du capitaine barcelonais de changer d'air se confirmait, où irait-il ? La presse anglaise estime que le buteur catalan pourrait rejoindre Manchester City, où il retrouverait son ancien entraineur Pep Guardiola. Mais le coach catalan ne veut pas de Lionel Messi à Manchester City. Présent en conférence, Pep Guardiola a réaffirmé son souhait de voir « Léo » terminer sa carrière au Barça. « Je ne vais pas parler de transferts avant la fin de la saison, mais mon souhait est qu’il reste à Barcelone », a-t-il déclaré.

Le FC Barcelone très confiant pour sa star

À noter que le FC Barcelone n’est pas vraiment inquiet pour son meilleur atout offensif. Récemment, Josep Maria Bartmeu s’est montré très confiant pour l’avenir de sa star, indiquant que « Messi veut finir au Barça ». « Il lui reste de nombreuses années et nous allons en profiter plus longtemps », a confié le président du club catalan.