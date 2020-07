PSG, OL : Polémique, Leonardo répond à Juninho pour Neymar

Les critiques de Juninho à l’encontre de Neymar ont fait réagir Leonardo. Le directeur sportif du PSG a recadré son homologue et compatriote de l’OL.

Neymar au PSG juste pour de l'argent ?

Juninho a pointé le comportement de Neymar lors de son transfert du FC Barcelone au PSG contre 222 M€. Selon le directeur sportif de l’OL, la star brésilienne n’est pas intéressée par le projet sportif du club de Nasser Al-Khelaïfi, mais malgré tout il a accepté de venir à Paris pour de gros sous. « Regardez Neymar, il est venu au PSG juste pour de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat », a-t-il balancé dans The Guardian.

Réplique de Leonardo à Juninho sur le cas Neymar

Face à ces attaques, la réaction de Leonardo ne s’est pas fait attendre. Sur un ton courtois, le dirigeant du Paris Saint-Germain a répondu à son compatriote brésilien. « Je ne comprends pas pourquoi Jean-Michel Aulas parle autant du PSG. Et Juninho, maintenant, parle de Paris et de Neymar », s’est-il étonné, dans un premier temps sur RMC Sport. Le responsable du PSG a ensuite estimé que « ça serait mieux » pour les dirigeants de Lyon « de parler de leur club ». « Nous, on ne parle pas de la situation de l’OL et je leur demande de ne pas parler de nos joueurs et de notre club », a déclaré Leonardo.