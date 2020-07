ASSE Mercato : Arteta revient sur le dossier William Saliba

Transféré à Arsenal puis prêté dans la foulée à l’ ASSE, William Saliba aimerait rester dans le Forez pour participer à la finale de la coupe de France contre le PSG le 24 juillet prochain. Alors que les deux clubs ont repris les négociations à cet effet, Mikel Arteta a donné son avis.

William Saliba présent à la finale de la coupe de France ?

William Saliba a été transféré de l’ ASSE à Arsenal il y a plus d’un an contre un chèque de 30 millions d’euros. Mais les Gunners l’ont immédiatement prêté aux Stéphanois pour le récupérer cet été. Le championnat de France arrêté, le défenseur central doit rejoindre son club propriétaire. Mais William Saliba a encore des attaches très fortes avec l’ AS Saint-Étienne, son club formateur. S’il ne refuse pas de rejoindre l’écurie londonienne, il souhaite en revanche pouvoir rester dans le Forez jusqu’au 24 juillet pour jouer la finale de la coupe de France contre le Paris Saint-Germain au stade de France. Les dirigeants des deux formations sont actuellement en discussions pour arrêter une position commune. Mais avant, Mikel Arteta a fait connaitre sa position sur cette affaire.

Mikel Arteta pas opposé au désir du joueur

Arsenal a reçu Leicester City (1-1) mardi soir. Présent en conférence de presse d’après-match, Mikel Arteta n’a pas échappé à une question sur le dossier William Saliba. Dans des propos relayés par Metro Sports, l’entraîneur des Gunners a d’abord expliqué que vu la tournure de l’affaire « ces derniers jours », il préférait « donc rester un peu à l’écart ». Mais le coach n’a pas pu s’empêcher d’ajouter qu’il espérait « vraiment que les deux clubs trouvent un accord pour mettre fin à cette situation ». Enfin, l'entraîneur de la formation de Premier League conseille de « rester positif et faire en sorte de répondre à l’envie du joueur ». Autrement dit, Mikel Arteta n’est pas opposé à une participation de William Saliba à la finale de la coupe de France.