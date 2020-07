FC Lorient Mercato : Une arrivée surprise chez les Merlus ?

Promu de Ligue 1 la saison prochaine, le FC Lorient voit plusieurs joueurs lui proposer ses services pour son grand retour dans l’élite. Parmi ces joueurs, certains ne sont pas forcément attendus.

Un attaquant proposé au FC Lorient

De retour en Ligue 1 après plusieurs années d’absence, le FC Lorient vise au moins le maintien. Un objectif pour lequel les Lorientais se renforcent activement cet été. Et ce ne sont pas les joueurs qui manquent. Certains joueurs proposent même leurs services par le biais de leur agent ou de leur club. C’est notamment le cas de Kostas Mitroglou, non retenu pour le stage à Faro (Portugal) et qui aurait été proposé au FC Lorient, à en croire les informations de L’Equipe ce mercredi.

La réponse des Merlus à l’offre de l’OM

De retour de prêt au PSV Eindhoven après un premier prêt à Galatasaray, Kostas Mitroglou est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2021. Arrivé de Benfica lors du mercato estival 2017 pour combler le départ de Bafétimbi Gomis, l’international grec n’est jamais parvenu à s’imposer dans l’effectif marseillais. Si les performances du joueur ont probablement pesé dans le refus de l’entraîneur du FC Lorient, Christophe Pelissier, il ne faudrait pas négliger l’aspect financier non plus. En effet, l’ancien buteur de Fulham fait partie des plus gros salaires de l’OM et les dirigeants phocéens souhaitent s’en débarrasser en ces temps de crise économique.