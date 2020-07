OL : Transféré au Hertha Berlin, Tousart fait des révélations

Transféré par l’ OL au Hertha Berlin, Lucas Tousart est revenu sur son départ en Allemagne. Il fait des révélations sur sa tentative pour finir la saison 2019-2020 avec l’Olympique Lyonnais.

Tousart révèle un désaccord entre l'OL et le Hertha Berlin

Lucas Tousart ne terminera pas la saison avec l’OL. Il a rejoint son nouveau club le Hertha Berlin à l’issue de son prêt à l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain a confié à L'Équipe qu’il a pourtant tout tenté pour finir l’exercice 2019-2020 avec Lyon. Mais le club allemand et son homologue de Ligue 1 n’ont pas trouvé de terrain d’entente. Le milieu de terrain avoue qu’il est parti avec « un petit regret », car il ne pourra pas jouer les deux prochains matchs des Gones en Coupe de la Ligue et en Ligue des Champions. Lucas Tousart et l’OL ont « tout essayé », mais en vain. Le joueur de 23 ans précise que le refus du Hertha Berlin « n’a pas été un non catégorique ». Toutefois, les dirigeants allemands « ont posé un certain nombre de questions et de problématiques à l’OL, notamment en cas de blessure ». Selon Lucas Tousart, il « a essayé de convaincre tout le monde, mais au final, les deux clubs ne voulaient prendre aucun risque ». Pour finir, le nouveau joueur du Hertha Berlin a admis que « d’un point de vue juridique et contractuel, c’était très compliqué pour les dirigeants de l’Olympique Lyonnais d’y répondre ».

Lucas Tousart privé de deux matchs décisifs de l'OL !

Pour résumer, Lucas Tousart ne jouera donc pas la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG le vendredi 31 juillet et aussi le décisif 8e de finale retour de la Ligue des Champions face la Juventus, le 7 ou 8 août. C’est bien lui qui avait pourtant été l’auteur de l’unique but de la victoire de l’OL (1-0, 31e), sur Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers turinois, lors du match aller disputé le 26 février, au Groupama Stadium.