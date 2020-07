RC Lens Mercato : Le club tient enfin son nouvel attaquant !

Après plusieurs échecs, le RC Lens est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant. Il s'agit d’Ignatius Ganago, le buteur camerounais de l’OGC Nice.

RC Lens : Tout est bouclé pour l'arrivée d'Ignatius Ganago

Le Racing club de Lens tient enfin son nouvel attaquant après plusieurs tentatives infructueuses. Gael Kakuta (Amiens SC), Max-Alain Gradel (Toulouse FC) ou encore Adrian Grbic (Clermont Foot) ont notamment été suivis par les recruteurs lensois, sans réussite. Le promu en Ligue 1 s’est alors tourné vers une autre piste offensive, celle menant à Ignatius Ganago. Selon les informations de Nice-Matin, les Lensois ont intensifié les négociations avec l’OGC Nice et ont finalement bouclé le dossier. Ignatius Ganago se serait entendu avec le club nordiste bien avant l’accord trouvé entre les deux écuries.

Six millions d’euros pour son transfert

Maintenant que toutes les parties sont d'accord pour son transfert, Ignatius Ganago est attendu au RC Lens dans les prochains jours afin de passer sa visite médicale et signer officiellement dans son nouveau club. Il ne manque plus donc que l’officialisation de son transfert chez les Sang et Or, mais les chiffres de cette transaction sont déjà connus. Selon le quotidien local, le RC Lens va verser environ 6 millions d’euros à l’OGC Nice pour racheter le contrat de l’attaquant camerounais qui expire en juin 2023.