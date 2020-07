SRFC Mercato : Souleyman Doumbia reste au SCO Angers (Off.)

Dans les tuyaux ces derniers jours, le transfert définitif de Souleyman Doumbia du SRFC au SCO Angers est officiel depuis ce mercredi. Le latéral gauche de 23 ans est désormais un joueur à part entière de l’écurie angevine.

Souleyman Doumbia définitivement transféré au SCO Angers

Le SCO Angers se renforce en vue de la saison prochaine. Pour consolider son secteur défensif, le club scoïste a obtenu le transfert définitif de Souleyman Doumbia, latéral gauche prêté par le SRFC l’hiver dernier. L'international ivoirien de 23 ans (4 sélections) vient d’être officialisé par le SCO Angers, comme annoncé sur le site officiel des Angevins. L’ancien latéral gauche de Grasshopper (2017-2019, D1 suisse) a signé un bail de 3 saisons, soit jusqu’en juin 2023. Le coût de l’opération n’a pas filtré, mais Transfermarkt évalue son prix à environ 1 million d’euros.

Un bon coup réalisé par les Angevins ?

Très peu utilisé au Stade Rennais FC où l'entraîneur Julien Stéphan ne l’avait titularisé qu’une seule fois lors de la première période de Ligue 1, Souleyman Doumbia a explosé au SCO Angers où il a eu suffisamment de temps de jeu (5 apparitions avant l’arrêt de la saison). Si ses 2 premiers matches se sont soldés par des défaites (à Monaco et à Nîmes), les 3 derniers ont été des victoires sans le moindre but encaissé (contre le Montpellier HSC, le Stade Brestois 29 et le FC Nantes). Le joueur formé au PSG (2009 à 2016) a même été l’auteur de la passe décisive pour le but de Stéphane Bahoken lors de la victoire face aux Brestois (1-0). « Bienvenue chez toi Souleyman ! », s’est félicité le site officiel du SCO Angers pour saluer le transfert définitif de Souleyman Doumbia.