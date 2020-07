Bordeaux : Succession de Paulo Sousa, des pistes à l’ASSE

Les Girondins de Bordeaux se sont déjà lancés à la quête du successeur de Paulo Sousa. Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant seraient pistés par le club au scapulaire pour remplacer le technicien portugais.

Paulo Sousa remplacé par le duo Gasset-Printant ?

Les temps sont durs pour les Girondins de Bordeaux. La récente démission de Paulo Sousa vient s’ajouter aux nombreux maux que connaît le club au scapulaire qui est confronté à une crise avec ses supporters et des tensions de trésorerie. S’agissant de son prochain entraîneur, la direction du FCGB envisagerait de recruter un ancien de l’ASSE. Libre depuis l’été dernier, Jean-Louis Gasset serait courtisé par les Girondins. Le média pro-bordelais Top Girondins assure même que les dirigeants Marine et blanc se seraient déjà entretenus avec l’ancien coach des Verts. En cas d’accord, le technicien de 66 ans devrait venir à Bordeaux avec son ancien adjoint Ghislain Printant. Ce dernier avait pris sa succession sur le banc stéphanois la saison dernière avant d’être limogé en octobre.

Une bonne paire pour succéder à Sousa ?

Avec Jean-Louis Gasset et son adjoint, l’ASSE a terminé à la 7e place (2018) puis à la 4e (2019) de Ligue 1. Ghislain Printant a eu moins de réussite seul en début de saison. Il a été remercié alors que le club pointait à la 19e place du championnat. Les Verts ont finalement terminé 17es de Ligue 1 avec Claude Puel et sont finalistes de la Coupe de France. De leur côté, les Girondins ont fini le championnat au 12e rang la saison dernière. Paulo Sousa quitte le club car affichant des points de désaccord avec sa direction. Arrivé en mars 2019, le Portugais n’a passé qu’un an et quelques mois sur le banc bordelais. Outre les deux anciens stéphanois, d’autres noms ont circulé pour le remplacer. Laurent Blanc, Bernard Blaquart ou encore Marc Wilmots seraient également sur la short-list de Bordeaux.